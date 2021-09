Cinéma. Rencontre avec le compositeur Olivier Cussac à l’ABC Toulouse

Partager Facebook

Ce mardi 28 septembre à 18h, venez rencontrer le compositeur du film des studios toulousains TAT à l’ABC. Olivier Cussac donne une masterclass à travers des extraits de films.

A l’occasion des 20 ans de la société d’animation TAT et dans le cadre du festival Les Toons débarquent, Occitanie films, en partenariat avec le Cinéma ABC, l’ACREAMP, TAT et la Sacem, propose une rencontre avec Olivier Cussac.

Compositeur pour les œuvres de TAT depuis les premiers courts métrages de David Alaux, Eric et Jean-François Tosti au début des années 2000, Olivier Cussac a également composé la musique de la série Les As de la jungle et des 3 longs métrages de cinéma de la société de production toulousaine, dont Pil, réalisé par Julien Fournet et sorti en salles le 11 août 2021.

Grâce à des extraits de films et de compositions musicales, cette rencontre permettra d’explorer le parcours, le travail et l’actualité du compositeur toulousain.

