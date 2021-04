Partager Facebook

L’ailier international du Stade Toulousain, Yoann Huget, confirme sa retraite après sa blessure face au Racing 92. Merci Yoann pour ce parcours en rouge et noir.

Les histoires d’Amour finissent mal…en général. Pour Yoann Huget et le rugby, elle se termine sur la pelouse d’Ernest Wallon face au Racing 92. L’ailier international s’est blessé et a été opéré ce lundi d’une rupture du tendon d’Achille. Fin de saison officielle, et ce qu’on pensait fut confirmé par le principal intéressé dans la soirée.

C’est sur un message Instagram que Yoann Huget s’est exprimé à la suite de son opération, et ainsi confirmer la fin de sa carrière sportive.

323 matchs, 106 essais. Deux clubs, le Stade Toulousains et l’Aviron Bayonnais. 62 sélections en équipe de France et deux boucliers de Brennus avec Toulouse. Le parcours sur le terrain de l’ailier international ne peut laisser insensible. Si la fin se termine sur une blessure, l’aventure a été belle. Et comme il le dit lui même « ça valait le coup ». Les supporteurs ont aimé ce joueur, ses crochets, ses accélérations et sa classe sur et en dehors du terrain. Yoann Huget est de la trempe des joueurs qui marque un club, une ville. Merci Yoann Huget !