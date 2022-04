Toulouse. Participez à une simulation d’AG de l’ONU !

Partager Facebook

Du 4 au 6 mai, à Toulouse, L’Ecole Des Droits Humains et de la Terre organise une simulation d’AG de l’ONU.

Vous avez entre 18 et 30 ans, et envie de participer à un jeu collectif pour rencontrer des gens de différents pays ? L’École des Droits Humains et de la Terre vous propose, du mercredi 4 au vendredi 6 mai, 3 jours d’immersion dans la peau d’un diplomate en participant à cette Simul’Onu.

La Simul’Onu : un jeu de rôle grandeur nature pour comprendre les enjeux de la diplomatie Simul’ONU est un exercice de simulation d’une session de l’Assemblée générale des Nations Unies pour initier les adultes à la citoyenneté mondiale. Pendant trois jours, les participant.e.s travaillent en équipe mixte pour défendre les positions d’un pays membre de l’ONU.

Un projet destiné aux jeunes Français et primo-arrivants

Ce projet, nommé « Trois jours d’immersion dans la peau d’un diplomate » s’articulera de la manière suivante : deux jours de stage de préparation (découverte de l’ONU et de son rôle de diplomate, travail sur l’oralité, jeux et débats, activités ludiques…) et une journée de simulation d’une assemblée générale dans l’auditorium de l’Espace des Diversité et de la Laïcité. Une quinzaine d’États seront représentés.

Entièrement gratuite, cette manifestation sera encadrée et animée par des professionnels, juristes et diplômés de sciences politiques de l’EDDHT. Elle rassemblera 65 personnes : moitié des jeunes Français, moitié des jeunes étrangers primo-arrivants.

Au programme de cette session :

• Des jeux collaboratifs

• Des modules de formation active pour découvrir le système des droits humains et approfondir la thématique à l’ordre du jour

• Des temps de coaching pour développer son oralité

Des défis pour prendre confiance en soi

Cet évènement est accessible à tous à partir d’un niveau de langue française A2, et il se déroulera à Toulouse, au sein de l’Espace des Diversités et de la Laïcité, 38 rue d’Aubuisson. Pour en savoir plus, ou s’inscrire gratuitement : écrivez-nous à [email protected]