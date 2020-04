Toulouse. Palmarès du Festival Cinélatino 2020

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est dans une version en ligne que le Festival Cinélatino, les 32e rencontres de Toulouse, a eu lieu cette année. Découvrez le palmarès de ce millésime très particulier.

Les compétitions du Festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse 2020 ont pu avoir lieu grâce à la mobilisation et au soutien des cinéastes, jurys et partenaires. Les jurys ont visionné les films des différentes compétitions (longs et courts métrages de fiction et documentaires) et se sont réunis via des visioconférences pour décerner leurs prix.



Des films primés qui, on l’espère, seront projetés à Toulouse dès l’automne dans des séances spéciales. Les longs-métrages de fiction sont toujours disponibles pour les professionnels sur FestivalScope, tandis que les documentaires sont encore visibles jusqu’à demain soir (24 avril) sur Tënk (https://www.tenk.fr/).

Le Palmarès:

PRIX DE LA COMPÉTITION LONG-MÉTRAGE DE FICTION

GRAND PRIX COUP DE CŒUR Décerné à :

BLANCO EN BLANCO

BLANC SUR BLANC

de Théo COURT

DEUX MENTIONS SPÉCIALES du jury Coup de Cœur

LAS MIL Y UNA

LES MILLE ET UNE

de Clarisa NAVAS

YA NO ESTOY AQUÍ

JE NE SUIS PLUS LÀ

de Fernando FRÍAS DE LA PARRA

PRIX FIPRESCI – PRIX DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA PRESSE CINÉMATOGRAPHIQUE

Décerné à :

SANTUARIO

SANCTUAIRE

de Joshua GIL

PRIX SFCC DE LA CRITIQUE

Décerné à :

SANTUARIO

SANCTUAIRE

de Joshua GIL

PRIX CCAS – PRIX DES ÉLECTRICIENS GAZIERS

Décerné à :

ALGUNAS BESTIAS

QUELQUES FAUVES

de Jorge RIQUELME SERRANO

PRIX RAIL D’OC – PRIX DES CHEMINOTS

Décerné à :

HELEN de André MEIRELLES COLLAZZI

PRIX DOCUMENTAIRE sous l’égide des médiathèques de la région Occitanie

Décerné à :

MAPA DE SUEÑOS LATINOAMERICANOS

CARTE DE RÊVES LATINO-AMÉRICAINS

de Martín WEBER

PRIX SIGNIS long-métrage documentaire

Décerné à :

SETE ANOS EM MAIO

SEPT ANS EN MAI

de Affonso UCHÔA

PRIX DE LA COMPÉTITION COURT-MÉTRAGE

PRIX RÉVÉLATION

Décerné à :

EL SILENCIO DEL RÍO

LE SILENCE DE LA RIVIÈRE

de Francesca CANEPA