Toulouse. Où trouver des livres dans cette période de confinement ?

Quelles sont les librairies à Toulouse permettant de trouver des livres pendant la période de confinement ? Que ce soit en drive ou en livraison !

Le confinement dure, et on est en manque de lecture. Après avoir pioché dans sa collection, on souhaite des nouveautés. Pas question de se faire livrer par Amazon, mais plutôt faire marcher l’économie toulousaine. Pour vous aider à trouver un livre, des librairies de Toulouse ouvrent des drives et des livraisons. De quoi trouver son bonheur, renouer le contact avec les libraires, avant une ouverture totale après le déconfinement.

Drive, livraisons, bd, roman, enfant…Toulouse possède une grande palette d’initiatives pour aider les librairies dans cette période difficile pour elles.

Pour la librairie Ombres Blanches, il faudra attendre le 11 mai prochain. Mis en sommeil le temps du confinement, la mythique enseigne du centre ville se prépare à rouvrir dans les prochains jours. D’abord, en ligne avec des commandes via colissimo, début mai, puis en retrait dès que possible.

Mais on peut rester informé sur les réseaux sociaux d’Ombres Blanches ou sur le site internet. (https://www.facebook.com/librairieombresblanches/ ou sur https://www.ombres-blanches.fr/)

La Librairie Privat, qui avait maintenu la livraison, a du mettre en pause ce moyen de distribution. Le succès était tel que la librairie toulousain prenait du retard sur les commandes. Depuis le 16 avril, toutes les commandes sont prises en compte mais livrer après le déconfinement.



>> https://www.librairieprivat.com/

Le Magasin de BD Fugue ouvre depuis ce 25 avril la possibilité de prendre des commandes par mail et de venir les chercher en magasin



>> https://www.facebook.com/BDfugueToulouse/

Même solution pour la librairie L’autre rive, rue Etienne-Billères depuis le 17 avril dernier. Un mail, et les toulousains peuvent retirer leur commande le lendemain en mode drive. En espérant que la librairie possède votre ouvrage parmi une 15 000 titres.

>> https://www.autre-rive.com/

La Librairie Série B procède de la même manière avec des retraits les mardi, jeudi et samedi.



>> https://www.facebook.com/serieBtoulouse/

La Librairie Ellipses, rue de Carbone, met en place un drive les mercredis et vendredis après une commande par mail.

>> www.librairie-ellipses.com

Enfin, du côté de Blagnac, depuis quelques jours, la librairie Au fil des Mots propose aussi un système de drive du mardi au Samedi les après-midi.



>> https://www.facebook.com/librairieaufildesmots/

D’autres comme les Petites Ruisseaux et ou la librairie de la Renaissance ne mettent pas en place de drive mais proposent de les soutenir avec des bons d’achat ou encore des commandes traitées après le déconfinement.

La méthode pour tous les retraits reste la même : pas de contact direct, on ne rentre pas dans la librairie et tout ce fait avec les règles de distanciation et de protection sanitaire.

Côté enfant

Dans cette période où il faut occuper les enfants, la librairie L’ouï Lire propose aussi un service de drive les mercredis et vendredis, mais aussi avec des livraisons à domicile : https://www.facebook.com/louilire/

De même pour la librairie Tire-Lire : https://www.facebook.com/librairie.tirelire/