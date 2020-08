Toulouse Olympique : William BARTHAU met fin à sa carrière

Partager Facebook

Souhaitant se consacrer pleinement à sa reconversion professionnelle et à sa vie familiale, l’international français William BARTHAU a décidé de quitter le monde du rugby pro.

Celui qui est originaire de Villeneuve-sur-Lot clôt donc un chapitre qui aura duré 13 ans, au cours duquel il aura pris part à plus de 200 matchs en club – dont 18 de Super League avec les Dragons Catalans puis les London Broncos – et 18 rencontres avec les Bleus, dont 2 Coupes du Monde (2013, 2017).

Arrivé pour la saison 2018 au TO en tant que demi, il a progressivement été repositionné au talon par Sylvain HOULES, où il a su rendre la confiance que son entraîneur avait placée en lui. Il a été l’un des joueurs les plus utilisés et les plus efficaces de l’effectif toulousain, comme en atteste son bilan : 50 matchs joués pour 20 essais inscrits. « C’est une décision qui a été très difficile à prendre. Je vais devoir l’accepter pour avancer car de belles choses m’attendent. Merci au Toulouse Olympique de m’avoir permis de continuer ma passion. Je souhaite au club du TO d’atteindre les objectifs qu’ils se fixera. Certains ont pris l’ascenseur pour la Super League, mais en prenant les escaliers on arrive plus solide. » explique William Barthau.

C’est un des joueurs les plus expérimentés du XIII français qui tire donc sa révérence.