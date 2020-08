Avant-dernière Nocturne à la Cité de l’Espace Toulouse ce jeudi

Partager Facebook

Chaque jeudi, la Cité de l’Espace Toulouse propose une nocturne jusqu’au 20 août. Mars sera à l’honneur !

Depuis le 5 juin dernier, la Cité de l’Espace a rouvert ses portes après plusieurs semaines de confinement pour lutter contre le COVID 19. Et une bonne nouvelle n’arrive jamais seule puisque les nocturnes sont de retour jusqu’au 20 aout 2020. Ces soirées sont l’occasion de prolonger agréablement votre journée de visite et de profiter d’un moment de détente et de partage inédit en famille ou entre amis.

Chaque jeudi, des temps forts seront organisés pour prolonger la découverte de ce lieu mythique. Quant aux conditions sanitaires liées à la lutte contre le COVID-19, elles seront dévoilés en temps voulu.

Il ne reste désormais plus que deux rendez-vous pour profiter de la Cité de l’Espace en soirée : ce jeudi 13 aout puis le jeudi 20 aout prochain.

Mais n’oubliez pas, une fois les nocturnes terminées, la Cité de l’Espace vous accueille en journée toute l’année.

Plus d’infos : www.cite-espace.com