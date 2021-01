Toulouse Olympique : Le Championship 2021 débutera le 2 avril

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec ce lancement retardé, la tenue de la Coupe du Monde qui doit se tenir Outre-Manche en octobre/novembre, et les Challenge Cup (Coupe d’Angleterre) et de la 1895 Cup (coupe réservée aux clubs de 2e et 3e divisions à laquelle le TO ne participe pas) qui doivent également avoir lieu, la saison de Championship va être inévitablement amputée de plusieurs rounds.

Des matchs à Ernest Wallon

Il y aura donc 13 journées « classiques » contre chaque équipe (7 au stade Ernest-Wallon et 6 en Angleterre pour le TO) et 9 journées supplémentaires, dont l’adversaire est déterminé selon le classement de la saison régulière 2019. Ainsi, les Olympiens savent d’ores et déjà qu’ils recevront York, Featherstone, Bradford et Halifax et se déplaceront à Londres, Batley, Dewsbury, Oldham et Newcastle.

Il y aura 22 journées (voire 23 si la tenue du Summer Bash* est confirmée), tandis que les play-offs se joueront sur 3 week-ends (25/26 septembre, 2/3 octobre et 9/10 octobre) et concerneraient les 6 premiers de la saison régulière (barrages 3 v 6 et 4 v 5, puis demi-finales et finale), sachant que la RFL a confirmé sa volonté d’avoir une promotion/relégation aux niveaux supérieurs et inférieurs en fin de saison.

Le calendrier du Championship 2021 doit être publié mi-février.