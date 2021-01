Partager Facebook

Le groupe toulousain Berywam nous dévoile son nouveau titre « Boca » mais surtout la manière de l’avoir créé.

Depuis quelques années, Berywam nous surprend avec des concepts et des sonorités. Dans l’épisode 3 de No Instrument, les toulousains proposent de faire un titre en 3heures avec quelques règles. Trois heures plus tard, on découvre leur nouveau single « Boca ».

Pour télécharger et écouter le morceau en entier : https://berywam.lnk.to/bocaem