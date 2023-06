Toulouse Olympique – Bulls : Festival offensif pour les toulousains 

Partager Facebook

Le TO s’adjuge une quatrième victoire de rang en disposant des Bradford Bulls sur sa pelouse d’Ernest Wallon 52 à 14.

Comme à son habitude, le TO démarre fort cette rencontre. Benjamin LAGUERRE, de retour d’une blessure contractée lors la première journée, inscrit un essai dès la 3e minute de jeu sur la première offensive Olympienne. Jake SHORROCKS ne transforme pas, 4-0. Pendant 20 minutes Toulousains et Bulls se neutralisent se rendant coup pour coup dans un bras de fer intense. C’est dans le dernier quart d’heure que les hommes de Sylvain HOULES accélèrent et marquent deux essais. Œuvres de Josh RAPLH et Guy ARMITAGE, Jake SHORROCKS transforme, 16-0. Les visiteurs répliquent sur la fin de cette première période par BLACKMORE, qui permet aux siens de recoller au score, 16-4. Le score sera le même à la pause.

La deuxième mi-temps débute de manière identique que la première pour le TO avec un essai de Josh RALPH. Mais les Bulls réagissent avec un essai de GASKELL. En moins de 10 minutes dans ce deuxième acte, le score est de 22-8. À partir de l’heure de jeu le TO XIII lance la machine offensive et inscrit 5 essais en 20 minutes. Josh RALPH s’offre le coup du chapeau, Guy ARMITAGE et Benjamin LAGUERRE un doublé et Robin BROCHON se joint au festival. Maxime STEFANI clôt l’addition avec un essai sur la corne. Bradford se révolte en fin de rencontre grâce à GILL malgré l’infériorité numérique des Anglais, un carton rouge reçu par ENGLAND à 15 minutes de la fin sur un mauvais geste. Grâce à un sans-faute de Jake SHORROCKS en seconde période le TO remporte cette rencontre 52-14.

Le TO XIII enchaine une 4e victoire de rang et reste toujours invaincu sur sa pelouse du Stade Ernest-Wallon. C’est avec ce plein de confiance que les Olympiens recevront la semaine prochaine l’équipe des Widnes Vikings. Rendez-vous même endroit, même heure, pour espérer réaliser un 5/5.