En 2024, Renaud en concert à l’amphithéâtre de Rodez

Renaud sera de nouveau sur les routes en 2024 avec son spectacle « Dans les cordes » à découvrir à l’Amphithéâtre de Rodez le 19 mars 2024.

2023-2024, Renaud signe son grand retour sur scène avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d’un ensemble d’instruments à cordes. Après plusieurs dates en 2023, il annonce que la tournée continue avec notamment une date à Rodez le 19 mars 2024. L’occasion de revivre ses plus grands succès dans un tour de chant intimiste.

Pour plus d’infos et réserver vos places, rendez-vous sur box.fr, amphitheatre-rodez.com et billetteries habituelles.