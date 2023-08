Piano aux Jacobins revient à Toulouse pour la rentrée

Partager Facebook

Du 6 au 29 septembre, la 44e édition du Festival International Piano aux Jacobins s’installe à Toulouse avec des concerts durant un mois.

Découvrir, encore et toujours … Depuis l’origine, Piano aux Jacobins réserve une place de premier plan aux jeunes interprètes. La 44e édition affirme plus que jamais cette volonté de découvrir et présenter des artistes parmi les plus prometteurs de la nouvelle génération, dans des programmes toujours accordés à leurs personnalités respectives. Ainsi, Giorgi Gigashvili, rayonnant et éclectique musicien, aura le privilège de se produire lors d’une soirée inaugurale aux couleurs du romantisme le 6 septembre.

Au total, 17 concerts seront donné du tant le mois de septembre majoritairement dans le Cloître des Jacobins et se déploie dans différents lieux de la ville. On pourra ainsi voir des lives au Metronum, à l’auditorium Saint-Pierre des Cuisines ou encore au Théâtre Garonne. Quatre lieux donc pour découvrir des récitals de Julius Asal, Fergus Mc Creadie, Salome Jordania, Olafsson, Dalibert ou encore Vanessa Wganer et Macha Gharibian. La soirée de clôture aura lieu le vendredi 29 septembre avec Elisabeth Leonskaja autour de l’oeuvre de Schubert.

Piano Jacobins 2023

Du 6 au 29 septembre

Toulouse

Programmation complète : https://www.pianojacobins.com/