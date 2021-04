Toulouse. Musées, cinémas, théâtres rouvrent le 19 mai !

Partager Facebook

Grand nouvelle pour le monde de la culture. D’après Europe 1, Emmanuel Macron a présenté un plan de déconfinement ce jeudi à plusieurs titres de la presse régionale. Les lieux culturels pourront rouvrir à partir du 19 mai.

Le déconfinement se fera en quatre étapes, comme l’a indiqué Emmanuel Macron à la presse ce jeudi. Dès le 3 mai, les restrictions de circulations sur l’ensemble du territoire sont levées. Les lycéens et les collégiens pourront retourner à l’école.

Mais c’est surtout vers le 19 mai que les regards du monde la culture se tournent. Sous conditions de jauges et de protocoles sanitaires adaptés, les cinémas, musées, monuments et salles de spectacle avec public assis pourront rouvrir. Le couvre feu passera à 21h.

Et les restaurants et café pourront aussi recevoir sur leurs terrasses jusqu’à six personnes par table.

Le 9 juin, le couvre feu passe à 23h et les restaurants et cafés ouvriront leurs salles. Les salles de sports ouvriront de nouveau.

Enfin, le 30 juin, le gouvernement lèvera les limites de jauge dans les établissements recevant du public et la possibilité d’accéder à « tout événement » rassemblant plus de 1000 personnes grâce au pass sanitaire.

Infos Europe 1 : https://www.europe1.fr/politique/information-europe-1-les-ultimes-arbitrages-du-deconfinement-sur-la-table-a-lelysee-4041780