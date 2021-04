Sazrah dévoile son premier EP « Caught by Time »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce 30 avril, la chanteuse ariégeoise Sazrah présente son premier EP et le clip de « Fragile ».

Sazrah est une musicienne ariégeoise de 22 ans. Ses inspirations Néo Soul, Jazz, Hip-Hop et R&B se situent quelque part entre les bleus des fonds marins, ceux plus aériens de notre voûte céleste et ceux des nuits noires qui nous attirent inexorablement vers les astres. Sazrah n’en garde pas moins les pieds sur Terre, stylo, piano ou guitare toujours à portée de main. Elle délivre aujourd’hui son premier EP « « Caught by Time ». Cinq chansons très personnelles où sa voix, incroyable, offre un écrin à ses textes.

Pour accompagner cet EP, l’ariégeoise à la voix unique pleine d’émotion nous livre le clip de Fragile. Elle nous invite dans l’intimité de sa chambre à ciel ouvert.