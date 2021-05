Toulouse. Les Vidéophages présentent leur programme de mai 2021

Partager Facebook

Avec l’annonce de la réouverture des lieux culturels le 19 mai 2021, les Vidéophages nous dévoilent son programme pour ce mois avec des rendez-vous en présentiel…enfin !

Enfin, on pourra se retrouver et partager des moments autour de nouvelles projections des Vidéophages. Au programme, deux projections à l’Odyssée les 20 et 21 mai pour initier des Rencontres Audiovisuelles Bretagne / Occitanie ! Un projet au long cours qui nous amènera, en décembre prochain, à Saint-Nazaire, à Redon et à Brest !

Pour les plus jeunes : reprise des Vidéo Mômes à l’Espace Job le mercredi 26 mai.

Et si vous habitez le quartier Jolimont, l’association propose de participer à trois balades photographiques les 12, 28 et 29 mai qui donneront lieu à une exposition initulée Carnets Sensibles lors de notre prochaine édition du festival Faites de l’image.

Malheureusement, il faudra attendre le 14 juin pour reprendre les Soirées Mensuelles !

Infos :

Association Les Vidéophages – 9, rue de l’Etoile – 31000 Toulouse

Tél : 09 54 53 80 49 – lesvideophages.free.fr