Champions Cup : 10 000 spectateurs attendus pour la finale Stade Toulousain – La Rochelle

Prévue le 22 mai prochain à Twickenham, Londres, la finale entre le Stade Toulousain et La Rochelle devrait réunir 10 000 personnes. En temps de Covid, c’est un événement !

Si cette finale Franco-française avait eu lieu en France, seulement 1 000 personnes aurait pu voir cette rencontre dans une enceinte hexagonale. Direction donc l’Angleterre. Et plus précisément Londres où vivent plus de 300 000 français. L’EPCR a officialisé ce choix pour la finale vendredi juste avant les qualifications du Stade Toulousain et de La Rochelle.

Sur les 10 000 billets en saisir, déjà 5000 étaient vendus dimanche soir après l’annonce du deuxième finaliste de la compétition.

Toulouse jouera sa troisième finale franco-française à l’ étranger après Perpignan en 2003 à Dublin, le Stade Français à Edinbourg. La Rochelle découvrira la finale pour la première fois…malheureusement sans public.