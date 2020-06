Toulouse : Les salles des 3T rouvrent le 2 juillet !

Partager Facebook

Les bonnes nouvelles continuent pour les 3T. Alors qu’une délocalisation est prévu dans un château pour l’été, on apprend que les salles du Théâtre de Toulouse rouvrent leurs portes le 2 juillet prochain.

Du coup, cet été, en plus en plus des représentations au château de Villemur-Sur-Tarn, on pourra se rendre au 40 rue Gabriel Péri pour y découvrir de nombreux spectacles à l’affiche.

Plus d’infos : www.3tcafetheatre.com

Les 3T s’invitent dans un château

La reprise approche le Café-Théâtre des 3T après plusieurs semaines de confinement. Et ce sera une réouverture exceptionnelle à partir du 23 juin prochain dans le Château de la Garrigue, près de Toulouse. Pour fêter cette reprise, Mélissa et Fred, Pat Borg et Florent Peyre vous donnent rendez-vous en plein air pour une programmation exceptionnelle durant l’été. En plus du trio toulousain, on pourra découvrir Florent Peyre en spectacle.



>> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-cafe-theatre-les-3t-rouvreen-plein-air/