Toulouse. Le Printemps de Septembre reporté à 2021

Initialement prévue du 18 septembre au 18 octobre 2020, la biennale Printemps de Septembre de Toulouse est reporté du 17 septembre au 17 octobre 2021.

C’est dans un communiqué de presse que les organisateurs, le coeur gros, ont annoncé le report du Printemps de Septembre. Ce rendez-vous réunissant, pendant un mois à la rentrée, près de 220 000 spectateurs, était, en terme de fréquentation, la principale manifestation gratuite de la Région.

Malheureusement le COVID 19 a eu raison de la culture. « La pandémie qui s’est abattue sur notre planète fait encore auourd’hui de nombreuses victimes. Elle a provoqué un état de siération dans le monde entier et l’impact sur toute la société est considérable. Dans un contexte où soutenir les artistes et la création est plus que jamais essentiel, nous avons tout tenté pour que le festival ait lieu mais les difficultés matérielles et techniques se sont accumulées et rendent impossible son maintien en septembre prochain. Aussi avons-nous décidé de reporter le Printemps de septembre à 2021, année qui prendra un sens particulier puisqu’elle marquera les trente ans de notre histoire » explique le communiqué de presse.

Rendez-vous donc à Toulouse du 17 septembre au 17 octobre 2021 pour une grande fête et d’ici là, rendez-vous sur http://www.printempsdeseptembre.com/