Toulouse. Les Jardins du Muséum fêtent l’automne ce dimanche

C’est une fois de plus en musique que les Jardins du Muséum fêteront l’automne ce 10 octobre, avant leur fermeture pour la saison hivernale le 31 octobre prochain.

Et c’est bien sûr avec le Metronum qu’ils s’associent pour proposer une journée joyeuse et inventive, avec moult concerts, spectacles et autres performances disséminés dans les différents espaces.

Au programme ce dimanche :

10h30 et 14h : Marie Amali (chanson française)

11h et 14h30 : Fanflures Brass Band (fanfare Jazz Funk Hip Hop New Orleans)

15h30 : Bakh Yaye (chants et percussions)

16h45 : Awori & Twani (chanteuse, rappeuse, compositrice aux influences diverses).

Infos Pratiques

Jardins du Muséum , 24-26 avenue Maurice Bourgès-Maunoury

De 10h30 à 18h – Entrée libre dans le respect des gestes barrières

metronum.toulouse.fr