Le toulousain Pratt Seul dévoile ce vendredi le troisième et dernier chapitre de sa trilogie en vidéo : Le Chuchoteur.

Poussez la porte et entrez dans l’univers de l’artiste toulousain. Pratt Seul dévoile le clip du Troisième et dernier chapitre du triptyque «Enchanté ». Après « Vendredi 13 » il y a six mois et « De New-York jusqu’à LA » cet été, on navigue avec Le Chuchoteur. On aime toujours autant ses mélodies, ses textes et son univers. Mais, Chut !