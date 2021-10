Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Ville de Colomiers expose dans le cadre d’Octobre rose – du 7 au 15 octobre 2021 – des extraits de la bande dessinée PINK MAM’ éditée par l’Association columérine « Je vis en rose », dans le Hall de l’Hôtel de ville.

Un trio columérin et très féminin est impliqué dans cette aventure : Maud, la dessinatrice, Isabelle, l’enseignante, et Mam’. La BD créée est mise en vente pour récolter des fonds au bénéfice des associations d’accompagnement des malades et de la recherche contre le cancer.