Toulouse. Les centres de formation Olympiens et Stadistes s’entrainent ensemble

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Jeudi 4 février a eu lieu un entrainement en commun entre les centres de formation du Toulouse Olympique XIII et du Stade Toulousain sur les terrains annexes d’Ernest Wallon.

Dans la continuité des entrainements communs entre les effectifs professionnels des deux entités, les échanges se sont poursuivis pour aboutir à l’organisation de plusieurs séances d’entraînement entre les deux centres formations des deux clubs résidents à Wallon.

Les responsables technique de ces structures d’excellence, Virgil LACOMBE et Allan-Basson ZONDAGH côté Rouge et Noir, et Sébastien RAGUIN pour les Bleus et Blancs, ainsi que Michel MARFAING (Directeur Sportif du Centre de Formation du ST) se sont donc entendus pour que la première séance ensemble se tienne ce 4 février.

Au programme : musculation, motricité, mobilité, jeu de passes, et phases offensives. La séance était encadrée bien entendu par les coachs respectifs des deux effectifs, mais aussi de leurs préparateurs physiques, Pierre CANTAYRE (Stade Toulousain) et Bastien COSTES (TO).

L’objectif est d’’inscrire dans le temps ce type d’échange puisque des séances du même type auront lieu tous les jeudis jusqu’à la fin du mois de février, renforçant ainsi encore un peu plus les liens existant entre le TO XIII et le Stade Toulousain.