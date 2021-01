Le Toulouse Olympique avec Rémi CASTY vers la Super League

Partager Facebook

Pour 2021, le Toulouse Olympique XIII a proposé à Rémi CASTY un ultime challenge, à la hauteur de sa grande carrière : faire monter le club Olympien en Super League au terme de la saison.

Capitaine emblématique des Dragons Catalans de Perpignan, avec qui il a soulevé la première Coupe d’Angleterre de l’histoire d’un club français en 2018, Rémi CASTY est connu de tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à la discipline.

Car son parcours fait qu’il est aujourd’hui l’un des plus grands joueurs de l’histoire du XIII tricolore : l’international français aux 24 sélections (2 Coupes du Monde) a débuté sa carrière au plus haut niveau en 2006, lors de la première saison des « Sang et Or » en Super League, alors qu’il n’avait que 21 ans.

Depuis, il a disputé près de 350 rencontres dans les deux compétitions les plus relevées d’Europe (Super League et Challenge Cup), prenant ainsi part aux plus belles heures de l’histoire du club lors de ses 14 saisons passées dans les Pyrénées-Orientales, avec évidemment ce titre historique il y 3 ans en point d’orgue.

En 2014, celui qui a fait ses débuts à Ornaisons XIII, puis au FC Lézignan, a réussi un autre tour de force : devenir le 4e joueur français – le 2e au XXIe siècle – à jouer en NRL australienne en signant avec les Sydney Roosters, appelé par son ancien coach aux Dragons (et ex joueur et entraîneur du TO XIII) Trent ROBINSON.

Et même au sein de ce cercle très fermé, sa saison dans le championnat le plus relevé au monde fait de lui un joueur à part puisqu’il est le seul tricolore y à avoir disputé autant de matchs (12), à avoir marqué un essai (2 au total) et à avoir remporté un titre (le World Club Challenge contre Wigan).

Laissé libre par les Dragons Catalans à la fin de l’exercice 2020, le pilier natif de Narbonne veut marquer une nouvelle fois l’histoire de son sport pour conclure sa carrière de joueur : amener un deuxième club français au plus haut niveau Européen.