Toulouse. L’Envol des Pionniers participe aux Journées Européennes du Patrimoine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pilote de l’Aéropostale devant le Salmson 2A2

L’Envol des Pionniers ouvre grand ses portes et propose de nombreuses animations inédites pour les Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre prochain.

Pour la 4ème année consécutive, L’Envol des Pionniers participe aux Journées européennes du patrimoine. L’Envol des Pionniers accueille les visiteurs gratuitement et les invite à découvrir l’épopée de l’aéropostale à travers l’exposition permanente et l’exposition temporaire « Antoine de Saint-Exupéry, un Petit Prince parmi les Hommes ». Pour l’occasion, le site présente une programmation inédite autour de rencontres, d’ateliers d’écriture et de médiations culturelles. Ces journées seront aussi l’occasion de visiter en avant-première un nouvel espace permanent : le bureau reconstitué du célèbre chef d’exploitation de l’aéropostale, Didier Daurat.

Pour fêter l’événement, L’Envol des Pionniers proposera différents temps forts tout au long du week-end avec un parcours multisensoriel et des rencontres :

La présence exceptionnelle d’Arnaud Nazare-Aga, l’artiste qui a conçu les sculptures du Petit Prince au sein de l’exposition temporaire « Antoine de Saint-Exupéry, un Petit Prince parmi les Hommes » ;

Un parcours olfactif où retrouver les parfums et les odeurs des différentes destinations dans lesquelles les pionniers de l’aéropostale faisaient escale ;

Un quizz interactif autour des grandes étapes historiques et des sons de l’aéropostale avec de nombreuses énigmes à résoudre ;

Le piano et la voix de la Compagnie Un Tournesol sur Jupiter qui entonnera les airs populaires des années aéropostale ;

Un coin lecture pour découvrir l’aéropostale à travers ses histoires ;

La rencontre des personnages historiques, incarnés par des médiateurs en tenue d’époque de la Ligne aéropostale ;

Ecouter les comédiens sur le champ d’aviation, perchés sur un portique aérien, lire quelques passages emblématiques des textes d’Antoine de Saint-Exupéry et conter quelques anecdotes inédites sur la Ligne. Des acrobates termineront cette parenthèse poétique ;

La rencontre avec Les Amis de L’Envol des Pionniers qui seront présents pour transmettre l’histoire de Toulouse-Montaudran et partager, évoquer, perpétuer et transmettre les expériences et valeurs que les pionniers de l’aéropostale nous ont léguées. Sessions de 14h30 à 17h30.

Il sera possible de se restaurer sur place avec les empanadas argentins du food-truck Las Chicas.

Infos : www.lenvol-des-pionniers.com