Clap de fin pour Paliss’Art : L’Exposition Street Art Éphémère de Saint-Aubin tire sa révérence le 29 mai !

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Le quartier Saint-Aubin s’est paré de ses plus belles couleurs urbaines, mais attention, toutes les bonnes choses ont une fin ! Le vendredi 29 mai 2026 marquera le clap de fin officiel de la 4ème édition de Paliss’Art sur la place Refuznik. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’admirer cette immense galerie à ciel ouvert, il ne vous reste plus que quelques semaines pour aller flâner devant ces fresques monumentales.

Quand le Street Art sublime les travaux de la Ligne C

Le grand chantier de la ligne C du métro bouscule le quotidien des Toulousains et transforme le paysage urbain. Pour contrer la grisaille des palissades et redonner vie au cœur du quartier Saint-Aubin, le projet Paliss’Art a frappé fort !

Les barrières de chantier ne se contentent plus de masquer les travaux : elles sont devenues un véritable terrain d’expression vibrant et engagé. Pendant une à deux semaines, les passants ont d’ailleurs pu assister à un spectacle rare : la création des œuvres en direct. De jour comme de nuit, les artistes ont peint sous les yeux du public, offrant une démarche artistique vivante qui fait battre le cœur du quartier malgré le tumulte du chantier.

L’Édition 2026 : Une plongée « Sous la surface »

Pour cette 4ème édition, orchestrée par la direction artistique de Nikko K.K.O, les artistes ont été invités à explorer un thème particulièrement évocateur : « Sous la surface ». C’est une véritable invitation visuelle à regarder au-delà des apparences, à creuser sous le bitume et sous le vernis du quotidien.

Pour donner vie à ce concept, le projet a fait appel à 30 artistes majoritairement locaux, prouvant une fois de plus la richesse et le dynamisme de la scène graffiti et street art toulousaine.

Les 30 Talents à découvrir d’urgence :

N’hésitez pas à vous attarder sur les détails et les techniques propres à chacun de ces créateurs :

Acet, AXL, Azma, Babe, Betement Plastic, Bush, Dear, Deuz, Dinar, Eli Nab, Gomme, Gosse, Haumea Studio, Hock, Jayon’i, Kanay, Kurma, Kret, Mathilde Rallier, Makart, Nicolas Bordier, Noack, Pierre Mortel, Rafat, Rémi Tournier, Scanos, Strap, Teurk, Tom Chertier et V100.

Informations Pratiques

N’attendez pas la dernière minute pour aller photographier vos œuvres préférées avant qu’elles ne disparaissent à la fin du mois de mai !