Tout le monde aime Jeanne, Rodeo, Kompromat…les sorties cinéma de la semaine

Semaine spéciale cinéma français avec de belles sorties comme Tout le monde aime Jeanne, Rodeo, Kompromat, le Visiteur du Futur, Revoir Paris et Le Tigre & Le Président.

Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux

Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

Le Visiteur du futur de François Descraques

Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur…

Kompromat de Jérôme Salle

Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Mikhaïl Gorevoï

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat.

Rodeo de Lola Quivoron

Avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi

Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes.

Revoir Paris de Alice Winocour

Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Le Tigre et le Président de Jean-Marc Peyrefitte

Avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau…