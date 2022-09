Déjà 50 000 visiteurs  pour l’exposition Van Gogh à Toulouse

Partager Facebook

L’exposition Van Gogh : The immersive expérience qui a ouvert ses portes dans les Espaces EDF Bazacle en juillet dernier affiche déjà un joli succès avec plus de 50 000 visiteurs en 40 jours.

Le grand succès obtenu par l’exposition offrant une immersion totale dans l’œuvre du maître hollandais se confirme dans les chiffres : en moins de 40 jours d’exposition le public ayant convergé vers les magnifiques Espaces EDF BAZACLE et la centrale hydroélectrique d’EDF est estimé à plus de 50.000 visiteurs.

Grande satisfaction pour Franck Darthou Directeur d’EDF hydro Sud-Ouest et Mario Iacampo, Directeur Artistique et CEO d’Exhibition Hub : “Nous avons créé une exposition qui a su parler à l’âme des gens comme Van Gogh le faisait. Grâce au langage simple des couleurs et des émotions, sublimé par les nouvelles technologies. Nous assistons à un phénomène marquant : chaque visiteur ne se limite pas à rester capturé par le moment qu’il vit; il ressent l’importance de pouvoir le communiquer et le partager avec les autres”.

L’ouverture et l’accord de la Direction EDF Hydro Sud-Ouest à la prolongation de l’exposition est une opportunité parfaite pour intensifier les échanges et les interactions entre cette dernière et la ville de Toulouse, comme le souligne Fabio Di Gioia, responsable du développement pour Exhibition Hub: « en lien avec Franck Darthou, Directeur EDF Hydro Sud-Ouest, propriétaire des Espaces EDF Bazacle et ses équipes nous avons convenu de poursuivre Van Gogh: The Immersive Experience jusqu’’en janvier 2023. L’expo est une occasion unique et enrichissante pour les écoles, les académies et pour les institutions culturelles et artistiques de combiner la visite avec des activités didactiques ou des travaux pratiques. Nous invitons donc aujourd’hui tous les enseignants de la métropole Toulousaine à venir découvrir l’exposition dans le cadre des journées portes ouvertes qui seront communiquées sur notre site et échanger ainsi autour des nombreuses opportunités pédagogiques que l’occasion offre ».

Devant cet engouement, EDF Hydro Sud-Ouest et Exhibition Hub ont décidé de prolonger l’exposition jusqu’en janvier 2023.