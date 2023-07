Toulouse. Le Tram aux couleurs de la Coupe de Monde de Rugby 2023

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A quelques mois de la Coupe du Monde de Rugby en France, Tisseo habille les tramways de Toulouse aux couleurs de la compétition.

Plusieurs rames de tramway aux couleurs du Mondial circuleront sur la ligne T1. Deux rames en full covering circuleront sur le réseau dont une dès le 3 juillet. Une première à Toulouse ! 5 autres rames, plus classiquement habillées, seront également visibles sur le réseau tram dans les prochains jours.

Du 8 septembre au 28 octobre, la Coupe du Monde de Rugby vient en France pour la troisième fois. Toulouse, une des dix villes-hôtes de cet évènement sportif mondial, accueillera cinq matchs.

Toulouse, Terre de rugby, souhaite partager avec le plus grand nombre son amour du sport. C’est pourquoi Tisséo et Toulouse Métropole ont choisi dès maintenant de plonger les voyageurs au cœur de l’événement de la Rentrée. Le tram, le bon plan, pour rejoindre le stadium facilement. Il est connecté aux deux lignes de métro A et B.