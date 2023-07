Le groupe américain Touché Amoré en live à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Post-Punk américain Touché Amoré sera en concert ce jeudi 6 juillet 2023 au Connexion Live Toulouse.

Formé en 2007, Touché Amoré est un quintet post-hardcore/punk mélodique, originaire de Los Angeles. Ils sortent une démo un an plus tard chez No Sleep Records. Une série de dates lui succède, avant la sortie de leur premier album ‘To the Beat of a Dead Horse’, qui sortira en 2009 chez 6131 et Collect Records (Label de Geoff Rickly de Thursday).

Peu de temps après, Jeremy Zsupnik quitte son poste de batteur, et sera remplacé par Elliot Babin, tandis que le groupe sort 2 Splits (l’un avec La Dispute, le second avec Make Do and Mend) ainsi qu’un Live (Live at WERS).

Un changement de guitariste après, Touché Amoré se lance dans l’enregistrement de son second opus, ‘Parting the Sea Between Brightness and Me’, après avoir signé chez Deathwish.

Après plus d’une décennie de travail dans l’obscurité, le cinquième album du groupe, Lament, magnifiquement brutal, trouve la lumière au bout du tunnel. Au travers de ses 11 morceaux, Touché Amoré revient sur son passé et utilise un optimisme durement gagné pour orienter ses fans vers la lumière et l’amour.

Le groupe sera donc au Connexion Live ce jeudi 6 juillet !

Plus d’infos : http://www.connexionlive.fr/