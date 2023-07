On connait le lieu du retour de la Fête Saint-Michel à Toulouse

Vendredi sur les Réseaux sociaux, les forains ont annoncé qu’un accord a été trouvé avec la Mairie de Toulouse pour le retour de la Fête Saint Michel dans un nouveau lieu : le MEETT !

En 2022, entre la Mairie de Toulouse et la Fédération des forains, le torchon brule. En question, le lieu de la Fête Saint Michel. Après des années sur les allées Jules Guesde puis sur le Parking du Zénith, la fête n’avait plus de lieu et un conflit a éclaté entre les protagonistes. Plusieurs lieux avaient été proposés dont l’Ile du Ramier. Refusés par les forains. L’édition 2022 a donc été annulée.

Mais bonne nouvelle ! La Fête Saint Michel revient à Toulouse…enfin à quelques kilomètres : au MEETT. Pour le moment, pas d’information sur les dates officielles et quelques détails doivent encore être attendus entre les différents partis. En tout les cas, en septembre, on retrouvera la Fête Saint Michel.