Toulouse. Le ThéâtredelaCité présente sa programmation de la saison prochaine

Lundi, le ThéâtredelaCité de Toulouse a présenté sa nouvelle saison à la presse, avec 46 spectacles de septembre 2021 à juin 2022.

Le ThéâtredelaCité, qui propose encore des spectacles en ce mois de juin,a présenté lundi toute la programmation de la saison 2021-22. Elle est foisonnante, dense (avec encore plus de spectacles), pleine de nouveautés, créées pour beaucoup et répétées ici même au ThéâtredelaCité, qui reste aussi, quoi qu’il advienne, un lieu de fabrication. Pas une seule thématique mais plusieurs axes durant trois trismestres de spectacle dès le 15 septembre prochain.

La saison prochaine, le théâtre toulousain proposera avec 46 spectacles de septembre à juin, dont 24 spectacles présentés pour la première fois, 12 créations à Toulouse, 5 spectacles de danse, 6 spectacles à voir en famille pour près de 240 représentations et 82 000 fauteuils à la vente. Le succès sera certainement au rendez-vous.

Nouveauté cette année, pour satisfaire le plus grand nombre, il n’y a plus d’abonnement ! la billetterie en ligne propose deux tarifs à 12 € ou 20 € en fonction des spectacles (tarifs réduits 8€ et 12 €).

Vous pouvez retrouver la programmation ici : https://theatre-cite.com/