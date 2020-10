Toulouse. Le spectacle de Baptiste Lecaplain reporté à l’automne 2021

Partager Facebook

Baptiste Lecaplain viendra « Voir les gens » à Toulouse le 13 octobre 2021.

Compte-tenu des incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire, les producteur du comédien se voit contrainte de reporter à 2021 la tournée du nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain initialement prévue en 2020. La représentation au Casino Barrière de Toulouse prévue le 13 octobre 2020 à 20h30 est reportée au Mercredi 13 octobre 2021 20h30. Les billets achetés restent valables pour cette nouvelle séance.

Le spectacle «VOIR LES GENS » est le 3ème spectacle de BAPTISTE LECAPLAIN qui devait voir le jour sur scène en début d’année et qui devait être présenté dans les plus grandes villes de France, Belgique et Suisse. Baptiste Lecaplain prendra la route dès le 30 janvier 2021 et attend avec impatience de « VOIR LES GENS ».

Infos et réservations :

BOX OFFICE, 36 Rue du Taur

BOX.FR – 05 34 31 10 00