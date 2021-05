Toulouse. Le FIFIGROT fête ses 10 ans à la rentrée

Partager Facebook

Du 20 au 26 septembre prochain, le FIFIGROT, le Festival du film Grolandais de Toulouse, fêtera ses 10 ans. Avec au programme des Grolympiades !

Chaque rentrée, depuis 10 ans désormais, l’univers de Groland se diffuse dans les rues toulousaines. Dix ans de cinéma, d’avant premières, de rencontres hors du commun, de concerts fous, de franches rigolades, de parades en tous genres, d’événements insolites comme l’annexion de l’Occitanie par Groland, l’inauguration d’un rond point Christophe Salengro ou encore la mise en place d’une ligne de bus (une vraie) spéciale pour la tournée du dictateur Jean Dujardin.

La centaine de films proposés, en avant-première, rares ou inédits, rassemble chaque année les pépites d’esprit grolandais, décalées et barrées à souhait, satires sociales ou à l’humour déjanté; le tout accompagné de spectacles, performances, théâtre de rue, concerts, expositions…Et chaque année, des invités : Blanche Gardin, Jean Dujardin, Philippe Découflé, Pierre Salvadori, Pierre Étaix, Benoît Pœlvoorde, Nelly Kaplan, Albert Dupontel, Bertrand Blier, Micron et sa Brigitte, Noël Godin, Jean-Pierre Bouyxou…

Des Grolympiades

Un dixième anniversaire où Fifigrot organisa pour l’occasion ses Grolympiades. Épreuves loufoques et improbables seront au rendez-vous dans le Gro village du festival, port Viguerie du credi 22 au gromanche 26 septemb’.

Car oui, le Gro’Village prend ses quartiers au Port Viguerie (quartier Saint-Cyprien) du credi 22 au gromanche 26 septemb’. Au programme : Grolympiades, concerts, rencontres littéraires, théâtre, et projection de cinéma en plein air !

Cinéma, cinéma

Le FIFIGROT s’est aussi du cinéma.Avant-tout. Films en compétition, longs et courts métrages, seront proposés aux côtés des films de la section grolympique et des traditionnelles sections : Gro Zical, Gro l’Art, Made in ici, et quelques nouvelles, sur une centaine de projections dans les salles partenaires ABC, American Cosmograph, Cratère, Gaumont Wilson, La Cinémathèque de Toulouse, Utopia Borderouge… mais aussi en plein air dans le village du festival ou encore sur la place Ravelin. De nombreux invités seront là pour accompagner les films.

La programmation complète sera dévoilée mi-août de ce 10e anniversaire du FIFIGROT ! On a hâte !

Toutes les infos sur www.fifigrot.com