Toulouse. Le Photographe Ulrich Lebeuf présente un livre sur l’explosion d’AZF

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion des 20 ans de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, le photographe Ulrich Lebeuf livre un témoignage dans l’ouvrage « AZF 10:17 ».

Le 21 septembre 2001, l’usine AZF de Toulouse est détruite par l’explosion d’un stock de nitrate d’ammonium, entraînant la mort de 31 personnes, faisant plus de 2 500 blessés et de lourds dégâts matériels. Une date qui restera symbolique à jamais. Ulrich Lebeuf nous raconte avec ses mots cette journée si particulière dans un livre de 84 pages où il revient en images sur les lieux du drame durant presque une année après l’explosion.

Cet ouvrage a reçu le soutien du Conseil Départemental Haute-Garonne et rend hommage aux nombreuses victimes.

Ulrich Lebeuf comme témoin

Dans la matinée du 21 septembre 2001, alors qu’il fume une cigarette à l’extérieur de la rédaction Milan Presse avec un collègue, il devient le témoin d’un spectacle d’horreur et totalement inimaginable. L’explosion de l’usine AZF arrive dix jours après les attentats du 11 septembre. À cet instant-là dans la ville qui n’est plus rose, on voit noir et on imagine le pire. Personne ne sait ce qui attend la population et l’inconnu raisonne comme maître mot.

Sans attendre, le photographe décide alors d’aller chercher son matériel professionnel afin d’immortaliser le sinistre spectacle qui se déroulait sous ses yeux. « En tant que reporters photographes, nous sommes aguerris à vivre certaines situations, couvrir des événements dramatiques et conserver notre sang-froid. Ce jour de septembre, la situation était différente : je ne suis pas envoyé sur un événement, je suis dans l’événement. Les moments qui vont suivre sont encore trouble pour moi à ce jour » souligne Ulrich.

L’ouvrage qu’Ulrich Lebeuf nous propose est intense et ses clichés transpirent des émotions tragiques.

Lien pour commander : https://www.editionsdejuillet.com/products/azf-10-17