Toulouse. Le nouveau spectacle d’Eric Antoine à l’automne 2022

Eric Antoine revient sur scène avec « Grandis un peu » en octobre 2022 au Zénith de Toulouse.

Prêt pour la suite. Eric Antoine a offert pendant 4 mois un spectacle en ligne « Connectés » pour plus de 600 000 spectateurs. L’aventure se termine et une nouvelle va débuter. Le magicien a dévoilé les dates et le nom de son nouveau show : « Grandis un peu ». Tout un programme qu’on a hâte de découvrir.

Eric Antoine présentera ce show lors de deux soirées les 12 et 13 octobre au Zénith de Toulouse.

Infos et réservations : www.box.fr

> https://www.facebook.com/ericantoineoff