Près de Toulouse, le refuge des Tortues rouvre ses portes !

Situé à seulement 20 minutes de Toulouse, le Refuge des Tortues a rouvert ses portes le 1er avril. Une belle sortie pour les vacances de printemps !

Les tortues sont enfin sorties d’hibernation et visibles lors de visites guidées. Les visiteurs peuvent observer plus de 1000 tortues de 30 espèces différentes en pleine nature. Le Refuge est ouvert tous les jours de 9h à 18h avec des infrastructures accueillantes pour le public. Le Refuge dispose d’un grand parking, d’une boutique, de sentiers praticables en poussette, d’une zone de pique-nique ombragée ainsi que d’une très grande aire de jeux sécurisée. Il est possible de manger sur place au snack La Calypso qui dispose d’une large gamme de plats maisons et locaux pour tous les goûts.

Les visites permettent de financer les activités de protection des tortues de l’association.

Une association en perpétuel développement

Créée en 2006, l’Association du Refuge des Tortues a pour missions l’accueil des tortues abandonnées, l’éducation du public et la conservation des tortues. Pour atteindre ces objectifs, l’association construit d’elle-même ses infrastructures en fonction des financements disponibles. L’équipe travaille actuellement sur de nombreux projets dont un futur bâtiment musée, plusieurs nouveaux enclos pour accueillir davantage de tortues mais aussi sur la station d’élevage et d’étude pour la conservation de l’Émyde lépreuse, la tortue la plus menacée de France.

Plus d’infos : https://lerefugedestortues.fr/