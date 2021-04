Toulouse. La Mêlée propose un événement « La Femme Numérique » ce jeudi

Partager Facebook

La Mêlée de Toulouse organise une journée spéciale ce jeudi autour des femmes dans le monde du digital sur un live youtube.



Le 15 avril 2021, les acteurs de l’économie numérique d’Occitanie, expert.e.s, chercheur.se.s, entrepreneur.e.s, recruteur.se.s se réuniront sur la chaine YouTube de La Mêlée de 9h à 16h30, pour discuter de la place actuelle des femmes dans le monde du digital, et réfléchir ensemble à des solutions concrètes pour favoriser la mixité femmes/hommes dans nos écosystèmes.

Au programme, une journée de conférences et débats, à suivre en digital. La journée sera orientée sur deux axes principaux : la matinée sera consacrée à l’innovation et l’entrepreneuriat, tandis que la programmation de l’après-midi sera orientée “métiers et formation”.

Pour vous inscrire à cette journée : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeILdAYibPNlkXeyoCg4_VWcuOibU09Oo7FgtLx8KQ3ZtR3Fw/viewform