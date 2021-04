Le groupe La Deryves signe l’hymne du Rodez Aveyron Football

Partager Facebook

Le groupe originaire de Rodez, La Deryves a signé l’hymne de l’équipe de Ligue 2, le Rodez Aveyron Football. Cette chanson est joué lors de l’entrée des joueurs « sang et or » à Paul-Lignon depuis décembre dernier, et attend le retour des supporteurs pour être repris en coeur. Rodez est actuellement 13e de Ligue 2, là où Toulouse est second. En attendant, voici la vidéo.

C’est l’occasion aussi de faire un focus sur La Deryves. Le groupe prépare la sortie de son nouvel album, « A l’ombre du temps » le 7 mai prochain. En entendant, on peut écouter le single extrait de cet opus « Ceux qui restent ». Le duo aveyronnnais y parle de ceux qui, liés d’amour ou d’amitié, subliment la vie quelles que soient les épreuves et continuent d’avancer.