Toulouse. La Maison Giscard ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine

A l’occasion des Journées du Patrimoine, les 16 et 17 septembre, la Maison Giscard ouvrira ses portes aux visiteurs pour la première fois.

En ce week-end des journées du Patrimoine, à Toulouse, un petit événement va avoir lieu. La célèbre francique de terres cuites Giscard va accueillir du public de 10h à 18h. C’est la première fois depuis 2005 qu’on pourra s’y rendre. En effet, il y a 18 ans, Joseph Giscard, dernier héritier de cette famille de sculpteurs a fait don à la ville rose de la Maison Giscard. Après un investissement d’un million d’euros en 2018, par la ville de Toulouse, ce lieu s’invite aux journées du Patrimoine.

Construite en 1855, par Jean-Baptiste Giscard, fondateur de la fabrique, la Maison Giscard est un monument unique de la ville rose. Ses sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1975 et la fabrique en entier est inscrite dans son ensemble le 13 mars 1998.

Ce weekend pour les journées du Patrimoine, on pourra visiter la Maison Giscard mais aussi participer à des Atelier de moulage. Immergez-vous dans le monde des façades d’Auguste Virebent grâce à ces ateliers de moulage, destinés aux petits et grands à 10h30, 14h30 et 16h.

Plus d’infos : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/