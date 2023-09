Une station de recharge ultra-rapide à l’Aéroport Toulouse Blagnac 

Partager Facebook

L’aéroport Toulouse-Blagnac ouvre la station de recharge ultra-rapide la moins chère pour la première fois dans un aéroport français.

Première. Tous les utilisateurs de véhicules électriques peuvent désormais profiter d’une station de recharge ultra-rapide. Idéalement située à l’entrée de l’aéroport, cette station est intégralement alimentée par de l’énergie verte. Un service innovant, et une première pour un aéroport français, inscrit dans les actions du projet européen Stargate pour accélérer la décarbonation de la zone aéroportuaire et la transition vers une mobilité durable.

« L’ouverture de cette station de recharge ultra rapide est une nouvelle marque de l’engagement de l’aéroport dans la décarbonation de la plateforme déclare Philippe Crébassa, Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac.C’est un jalon de plus franchi dans notre plan de développement ambitieux avec des réalisations concrètes à court terme. Nous sommes déterminés à accompagner la mutation des mobilités sur notre territoire dans le cadre du projet européen Stargate. L’objectif est de répondre ici à une demande très dynamique et d’offrir à tous un service rapide, pratique et confortable. »

16 places abritées

Avec un design élégant et aérien, 16 places abritées d’ombrières équipées de panneaux photovoltaïques permettent à tous les types de véhicules électriques, quels que soient leur gabarit ou leur marque de se brancher. Un atout supplémentaire : son tarif. Avec un kW proposé à 0.49 centimes d’euros, il s’agit de la station de ce type la moins chère de l’agglomération. Un engagement tarifaire qui sera maintenu au plus bas dans le contexte d’inflation impactant les ménages.

La station se démarque aussi de l’offre existante par la simplicité d’utilisation du service. L’usager peut ainsi réserver sa borne à distance, recharger son véhicule et régler via plusieurs modes de paiement (y compris international) : avec un pass de recharge, une carte bancaire ou encore l’application Electra (qui offre des services supplémentaires aux utilisateurs).

Le conducteur peut aussi bénéficier durant son temps de charge de différents services d’entretien du véhicule (kits de nettoyage pour pare-brise, aspirateur, gonflage des pneus…) ou de détente (espace d’attente végétalisé avec mobilier, wifi gratuit, distribution de boissons, …). Un temps d’attente relativement court néanmoins, grâce à l’efficacité des bornes, permettant en moyenne de charger 60 à 80% de sa batterie en moins de 20mn.