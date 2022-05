Doctor Strange, Tenor…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En plus du retour de Sam Raimi dans l’univers Marvel avec son Doctor Strange, quels sont les films à voir au cinéma cette semaine ?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi

Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor

L’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Ténor de Claude Zidi Jr.

Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme

Antoine, jeune banlieusard parisien, partage son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant, qui détecte chez lui un talent brut à faire éclore.

Les Passagers de la nuit de Mikhaël Hers

Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile.

Petite leçon d’amour de Eve Deboise

Avec Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Paul Kircher

Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour d’une lycéenne à son professeur de maths : il n’en faut pas plus à Julie, promeneuse de chiens à ses heures perdues, pour se lancer dans une folle enquête. Elle a peu de temps pour éviter le pire, l’adolescente semble prête à tout.

Le Roi cerf de Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste.