Toulouse. Halloween prend possession de l’Espace EDF Bazacle !

Durant les vacances, l’EDF Bazacle propose des animations autour de Halloween!

Du 23 octobre au 7 novembre, l’espace EDF Bazacle se met à l’heure de la Toussaint et invite petits et grands à célébrer Halloween avec de nombreuses animations gratuites aussi ludiques qu’amusantes tout au long des vacances !

On pourra participer au Jeu de piste « Un délit presque parfait » (du 23 octobre au 7 novembre) . Petits et grands pourront se glisser dans la peau d’un détective privé, pour résoudre une affaire non élucidée datant des moulins du Bazacle en 1875… Un moment ludique à passer en famille : amusement garanti !

Les 30 et 31 octobre, Visites guidées à la lanterne. A la nuit tombée, les visiteurs pourront partir à la découverte des mystères du site munis d’une lampe torche. Une seule mission : retrouver un mot dissimulé dans les entrailles du Bazacle. (Sur inscription : au 05 62 30 16 00 )

Petits et grands sont invités à enfiler leur plus beau déguisement et à venir immortaliser l’instant en se faisant photographier en GIF dans la borne Ouisnap. Ils pourront ensuite partager leurs plus beaux « clichés » directement sur les réseaux sociaux.

On retrouvera aussi l’exposition de dessins de presse, « Ça chauffe pour la planète » de Cartooning for Peace qui se déroule au Bazacle jusqu’au 2 Janvier 2022 , l’exposition photo « Planète mère » d’Éric Croc – Une exposition photos pour apprendre, s’émerveiller, s’indigner et faire croître l’envie de défendre la beauté fragile de notre planète, notre Planète Mer(e).

Les visites guidées classiques du site sont toujours programmées (du mardi au dimanche à partir de 16h) tout comme la projection en continu de films d’animation sur le thème de l’eau et de l’électricité.

Infos et réservations : bazacle.edf.com