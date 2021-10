Concours – Gagnez vos places pour THE LIMIÑANAS à Toulouse !

Partager Facebook

Le groupe THE LIMIÑANAS sera en concert le vendredi 22 octobre 2021 au Bikini. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Voici le retour du couple Lionel et Marie Limiñana avec leur nouvel album « De Pelicula », fruit de leur collaboration discographique avec le pionner français de l’électro, Laurent Garnier.

Ce projet au nom de Limiñanas/Garnier sera défendu en live par The Limiñanas seuls… enfin pas tout à fait seuls ! Ils auront le grand plaisir de le présenter en exclusivité entouré de leur fidèles compagnons de scène, véritable gang de sudistes et de despérados aguerris. Car The Limiñanas sur scène, ce n’est pas moins de 7 musiciens dévoués corps et âmes au rock le plus primal, mêlés aux vibrations et aux envolées psychédéliques les plus soniques !

Toulouseblog et le Bikini vous offrent des places pour cet événement !

The Liminanas en concert

Vendredi 22 octobre 2021

Le Bikini

www.lebikini.com