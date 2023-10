Toulouse. Fresque géante sur le ThéâtredelaCité en ouverture de la saison ! 

Partager Facebook

CHAUX, une fresque spectaculaire sur la façade du ThéâtredelaCité, au cœur de Toulouse prend place pour le début de la saison.

En ouverture de la saison du ThéâtredelaCité ce mardi 3 octobre avec le spectacle Falaise, la compagnie Baro d’evel a investi les lieux. Créée ce week-end, une grande fresque fraîche au blanc de Meudon métamorphose la façade, gagne le hall et envahit les espaces. « On va observer comment Falaise transforme le théâtre, explique l’auteur de l’œuvre et co-metteur en scène Blaï Mateu Trias, et comment la poésie du spectacle déborde ». Invitée cette saison à décliner plusieurs propositions au ThéâtredelaCité, la compagnie poursuit sa quête de sens dans un monde pétri d’incertitudes et de doutes. Ses créations émouvantes mêlent mouvements, acrobaties et musiques à la présence d’animaux sur scène.

L’installation sera visible jusqu’au 17 octobre au ThéâtredelaCité.