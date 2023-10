Toulouse. Gratuité des musées et monuments pour les étudiants

La ville de Toulouse donne accès gratuitement aux musées et monuments pour les étudiants du 3 au 17 octobre.

Louée pour son cadre de vie et la vitalité de sa vie étudiante, Toulouse accueille de nombreux jeunes chaque année. Pour accompagner tous les étudiants en cette rentrée, la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole mettent en place deux semaines de gratuité dans les musées et monuments, du 3 au 17 octobre, durant les « Saisons étudiantes » organisées par l’Université de Toulouse.

L’entrée gratuite pour les étudiants inclut les expositions permanentes et temporaires dans tous les musées et monuments de la Mairie et de la Métropole. Pour obtenir un billet gratuit, les étudiants sont invités à utiliser le code ETUDMUSEE sur la billetterie en ligne des établissements concernés :