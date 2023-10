Retour des Sunday Time à Toulouse !

Partager Facebook

Les Sunday Time, moment festif dégoupillé par le Bikini, font leur retour cette saison avec une première édition « French Touch » le dimanche 22 octobre 2023.

Les dimanches soir sur le dancefloor font leur come-back ! Un dimanche par mois on se retrouve au Bikini pour terminer la semaine sur le dancefloor de 18h00 à minuit, avec une version du club, chill et détendu : le dj au centre de la salle et des petits plus pour profiter de la fin de la semaine entre amis : foodtuck, carte de nouveaux cocktails, surprises et animations, tout ça pour 10€ !

Alors on prend son vélo/le métro et direction le Bikini pour esquiver l’éternelle déprime du dimanche soir ! La prochaine Sunday Time sera placée sous le signe de la French Touch, avec les pionniers du genre, ayant collaborés avec les plus grands (Daft Punk, Etienne de Crecy, Phoenix…) avec : BRAXE + FALCON + BOOMBASS (CASSIUS) + SOPHONIC

Initialement prévue le 15 octobre, cette première Sunday Time est décalée à la semaine suivante, le dimanche 22 octobre, pour soutenir nos bleus à la coupe du monde de rugby !

Infos : www.lebikini.com