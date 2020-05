Toulouse : Fin de la gratuité sur la voirie le 11 mai

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A compter du lundi 11 mai, pour éviter le phénomène de voiture ventouse et le recours excessif à l’usage de l’automobile en ville, le stationnement redevient payant dans les rues de Toulouse.

● Stationnement résidant : habitants et professionnels

Les titulaires d’un abonnement résidant et d’un abonnement professionnel au 17 mars 2020, soit la veille de la mise en place de la suspension du stationnement payant, bénéficieront d’une prolongation de validité de leurs droits de 3 mois au-delà de la fin d’abonnement initiale. Ce délai correspond à la durée de suspension du stationnement payant et au délai minimum nécessaire pour que les usagers puissent procéder aux opérations de renouvellement de leurs droits, opérations rendues impossibles durant la phase de confinement.

>> L’accueil des résidents et usagers du stationnement, situé 7 bis, rue Pargaminières, rouvrira ses portes au public, sur rendez-vous uniquement, à partir du 11 mai 2020.

>> L’instruction des dossiers est à nouveau possible via le téléservice : https://montoulouse.fr. Il est fortement conseillé de privilégier les demandes via ce portail.

>> Pour tout contact avec l’accueil des résidents et usagers du stationnement par mail : abonnement-stationnement@mairie-toulouse.fr ou par téléphone : 05 67 73 83 39.

● Accès aux zones réservées en centre-ville

Les bornes d’accès réservées aux riverains, à certains professionnels de la livraison, aux véhicules de services et aux secours continuent de fonctionner. Les droits des riverains qui devaient arriver à échéance durant la période de confinement ont été prolongés jusqu’au 21 juin 2020 afin de permettre également aux usagers de procéder aux opérations de renouvellement.

>> L’accueil des ayants-droit aux zones à accès réservé, situé 7 bis, rue Pargaminières rouvrira ces portes sur rendez-vous à partir du 11 mai 2020.

>> Il est fortement conseillé de privilégier la connexion à nouveau possible via : https://montoulouse.fr.

>> Pour tout contact avec l’accueil des ayants droit par mail : controle-acces@mairie-toulouse.fr ou par téléphone : 05 67 73 83 39.