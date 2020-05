COVID 19 : Chèques d’urgence alimentaire pour les enfants des crèches municipales et du CCAS

Partager Facebook

La Mairie de Toulouse et son CCAS mesurent le coût et l’importance que représentent l’alimentation et l’hygiène des tous petits dans le budget des familles aux revenus très modestes. Les parents d’un ou plusieurs enfants accueillis dans une crèche municipale ou du CCAS à Toulouse qui ont habituellement droit à un ensemble des prestations associées à ce mode de garde : restauration, fourniture des couches et soins d’hygiène, vont bénéficier d’une une aide exceptionnelle, pour contribuer à l’amélioration de leur pouvoir d’achat et subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants.

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président du CCAS, a sollicité le Commissaire à la lutte contre la pauvreté d’Occitanie pour obtenir des chèques d’urgence alimentaire pour toutes les familles bénéficiaires des crèches et dont les revenus sont inférieurs à 1.000 euros mensuel. Ces familles vont recevoir par courrier 20 chèques d’une valeur de 3,5 euros pour un montant total de 70 euros par enfant.

Ces chèques sont utilisables pour les achats d’alimentation et d’hygiène dans plus de 20 000 enseignes affiliées, dans la limite du 30 juin 2020. Cette mesure concerne 912 enfants.