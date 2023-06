Toulouse FC. Carles Martinez Novell remplace Philippe Montanier

Partager Facebook

Le Toulouse FC a confirmé la titularisation de Carles Martinez Novell au poste d’entraineur à la place de Philippe Montanier.

La fin d’une période. Le Toulouse FC a donc officialisé la fin de l’aventure de Philippe Montanier sur les bords de la Garonne. L’entraineur avait réussi deux belle saisons offrant le titre et la montée en Ligue 2 la saison dernière et la Coupe de France au printemps dernier tout en assurant le maintien dans l’élite avec une 13e place de Ligue 1. Un beau bilan mais qui ne suffit pas dans les ambitions prochaines du club. Toulouse annonce l’arrivée de Carles Martinez Novell (39 ans), qui semble plus dans l’état d’esprit de ce que souhaite le club.

Arrivé au TéFéCé en décembre dernier comme entraineur adjoint au sein du staff de Philippe Montanier et comme Responsable de la méthodologie de l’équipe professionnelle, Carles a contribué aux succès du TéFéCé la saison dernière. Avant ça, il avait officié dans différents États arabes du Golfe comme entraineur des jeunes, du club d’Al-Rayyan SC au Qatar jusqu’à la sélection nationale U20 du Koweit dont il a eu la responsabilité. Mais c’est surtout en Espagne que Carles Martinez Novell a construit sa carrière, toujours impliqué dans les académies des clubs pour lesquels il a collaboré.

D’abord à l’EC Granollers comme entraineur des jeunes, avant d’occuper différentes responsabilités au sein du centre de formation de l’Español Barcelone.