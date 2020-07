Portet sur Garonne : Ouverture du restaurant du Manoir du Prince

Partager Facebook

Dans le somptueux cadre du Manoir du Prince, Esprit Pergo installe un nouveau restaurant depuis ce 8 juillet 2020.

Depuis ce mercredi, Thomas Fantini, patron d’Esprit Pergo, a lancé un nouveau restaurant dans le cadre mythique du Manoir du Prince à Portet sur Garonne, près de Toulouse. Dans ce château construit en 1890, l’entrepreneur, à qui ont doit LA pergola, Ernest, Bistrot and Cie et le futur restaurant du MEETT, a vu la concrétisation de son projet plus rapidement mise en place que prévu ( date d’ouverture initiale 2021).

Le restaurant nous promet une cuisine inspirante, vibrante, spécialement conçue par Le Chef Maxime Delbosc.

Plus d’infos :

Service le midi du lundi au samedi et le soir du jeudi au samedi.

Réservations : 05 32 10 87 49

999 Route de Seysses à Portet sur Garonne

https://lemanoirduprince.fr/restaurant/